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Kontrolden çıkan otomobil, iki araca çarptıktan sonra eve daldı

Kontrolden çıkan otomobil, iki araca çarptıktan sonra eve daldı

İstanbul, Esenyurt’ta kontrolden çıkan bir otomobil, iki araca çarptıktan sonra 5 katlı binanın zemin katındaki boş daireye daldı. Anne ve iki çocuğunun yaralandığı kazada dairenin boş olması faciayı önlerken, aracın kontrolden çıktığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi 1943 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen kadın sürücü, 34 AZZ 578 plakalı aracına biri bebek iki çocuğunu alarak yola çıktı.

Kadın sürücü aracıyla ilerlediği sırada trafiğin yoğun olduğu bir bölgede direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hızlı bir şekilde ilerleyen sürücü kaldırıma çıkarak, ilk olarak iki araca çarptı, ardından da 5 katlı binanın zemin katındaki daireye daldı.



OTOMOBİLİN DALDIĞI DAİRENİN BOŞ OLMASI FACİAYI ÖNLEDİ

Kontrolden çıkarak hızlı bir şekilde ilerleyen otomobilin bir daireye girdiğini gören vatandaşlar, araçtakilere yardım etmek için koşarak olay yerine geldi.

Otomobilde bulunan biri bebek 3 kişi yaralanırken, vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı anne ve çocuklarını hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise cadde üzerinde güvenlik önlemi alarak trafiğin akışını sağladı. Otomobilin daldığı dairenin boş olması ise olası bir faciayı önledi.

KONTROLDEN ÇIKARAK, İKİ ARACA ÇARPIP EVE DALAN ARAÇ KAMERADA

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu eve dalan aracın, kontrolden çıktığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgede bir aracın kontrolden çıkarak kaldırımda araçlara çarparak ilerlediği görülüyor.

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