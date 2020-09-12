Konserler iptal mi oldu? Konserler ve festivaller yasaklandı mı?

Koronavirüs salgını sürecinde yapılamayan konserler normalleşmenin ardından açık havada kademeli şekilde yeniden gerçekleştiriliyordu. Artan vaka sayıları ise il bazında bazı düzenlemeleri zorunlu kıldı. Sosyal mesafe ve maske kurallarının ihlal edilmesine müsait olan konserler ile ilgili yeni karar belli oldu. İstanbul Valiliği konser ve festival gibi kalabalık oluşturacak etkinliklerin değerlendirmesini yaptı.

KONSERLER İPTAL Mİ OLDU?

İstanbul Valiliği'nin aldığı güncel karara göre konser, festival, gösteri gibi etkinliklerin açık hava da dahil olmak suretiyle yapılmasına izin verilmeyeceği açıklandı. Aynı zamanda deniz turizmi araçlarında yapılan düğün, nişan gibi törenlere de kısıtlama getirildi. Açıklamanın tamamı ise şu şekilde:

"Gelinen aşamada başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınan tedbirlere yeterince riayet edilmemesinin hastalığın yayılım hızını artırması ve toplum sağlığını riske atması nedeniyle;

1- Kültür ve Turizm Bakanlığı ve/veya İstanbul Valiliği Günübirlik Deniz Turizmi Kurulunca belgelendirilen ve deniz turizmi hizmetinde gezi, spor, eğlence amaçlı olarak faaliyet gösteren deniz turizm araçlarında, gezi, tur ve restoran teknelerinde, ticari yatlarda, Şehir Hatları işletmesi, Turyol, Dentur, Avrasya, Mavi Marmara vb işleticiler tarafından gezi, spor, eğlence amaçlı olarak deniz turizmi hizmetinde faaliyet gösteren deniz turizm araçlarında; düğün, nikah, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere hiçbir surette kesinlikle müsaade edilmeyecektir.

2- Açık alanlarda yapılacak; konser, gösteri, festival vb. etkinliklere 12.09.2020 tarihinden itibaren hiçbir surette kesinlikle müsaade edilmeyecektir.

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması,

Kararları alınmıştır."

Karara ilişkin bir düzeltme de yapıldı ve açıklamada belirtilen 12 Eylül tarihi 14 Eylül olarak değiştirildi.

Yani söz konusu kısıtlamalar 14 Eylül 2020 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlayacak.