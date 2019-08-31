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  3. Konser sonrası alev aldı... İrem Derici ucuz atlattı

Konser sonrası alev aldı... İrem Derici ucuz atlattı

Konser sonrası alev aldı... İrem Derici ucuz atlattı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde içinde havai fişek bulunan araç, çıkan yangın sonucu hasar gördü.Aracın şarkıcı İrem Derici'nin de katıldığı konsere havai fişek taşıdığı öğrenildi.

Alaplı Belediyesinin 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Alaplı sahil parkta düzenlediği ve şarkıcı İrem Derici'nin katıldığı programının ardından havai fişek gösterisi sunuldu.

Bu sırada içinde havai fişeklerin bulunduğu kamyonet yanmaya başladı.

Konser alanında bulunan itfaiye aracıyla yanan araca kısa sürede müdahale edildi. Yangın sonucu araçta hasar oluştu.

Bu arada yangının kamyonette bulunan havai fişek bataryalarının patlamasıyla çıktığı belirlendi.

(AA)

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