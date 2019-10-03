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Komşusunun mezarını kazarken kalp krizi geçirdi

Komşusunun mezarını kazarken kalp krizi geçirdi

Bir süredir kanser tedavisi gören 2 çocuk babası Muharrem Aktaş dün hayatını kaybetti. Ölen komşusu Muharrem Aktaş için mezar kazan Engin Yurtseven, aniden fenalaşarak mezarın içine yığıldı. Aktaş ve Yurtseven, aynı mezarlıkta toprağa verildi.

İstanbul’da kanser tedavisi gören evli ve 2 çocuk babası olan Muharrem Aktaş dün hayatını kaybetti. Cenazesi de toprağa verilmek için memleketi Zonguldak’a gönderildi. İstanbul’da yaşayan ve tatil için memleketinde olan Engin Yurtseven de köydeki gençlerle birlikte Muharrem Aktaş için mezar kazmaya başladı.

Ancak Engin Yurtseven mezar kazarken aniden fenalaşarak mezarlığın içine yığıldı. Arkadaşları tarafından mezardan çıkartılarak Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Engin Yurtseven'in kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Doktorların müdahalede bulunduğu 2 çocuk babası Engin Yurtseven, yaşamını yitirdi.

CENAZE NAMAZLARI BİRLİKTE KILINDI

Muharrem Aktaş ve Engin Yurtsevenin cenazeleri, bugün köy camiinde öğle namazının ardından yan yana kılındı. Aktaş ve Yurtseven, ardından gözyaşları içinde aynı mezarlıkta toprağa verildi.

(İHA)

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