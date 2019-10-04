Komşusuna mezar kazarken can verdi

Aktaş’ın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Zonguldak’a bağlı Ayvatlar Köyü’ne gönderildi. Tatil için İstanbul’dan köyüne gelen Engin Yurtseven (32) de köydeki gençlerle birlikte komşusu için mezar kazmaya başladı. Aniden fenalaşarak mezarın içine yığılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Yurtseven, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İki komşu, kılınan cenaze namazının ardından aynı mezarlıkta toprağa verildi.