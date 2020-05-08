Komşusu için çağrıda bulundu: Salgına kafayı taktı acilen tedavi edilmesi lazım

Hacıevhat Mahallesi TOKİ Konutlarındaki ikametinde tek başına yaşayan B.T. (54) isimli kadın, komşusu Serdar Paşa’nın iddiasına göre, Covıd-19 salgınını kafaya taktığı ve psikolojik rahatsızlık geçirdiği belirtildi.

‘EVİNİN ÇÖPLÜKTEN FARKI YOK’



Komşusunun durumuna üzüldüğünü ifade eden Serdar Paşa, “Sevdiğimiz kapı komşumuz, ablamız 3 gün oldu yemek yemiyor ve bu duruma çok üzülüyoruz. 4 gündür de psikolojik rahatsızlık geçirdiğini görmekteyiz. Bu kadın, korona virüs salgını nedeniyle dışarı çıkmıyor. Salgını kafaya takmış, kendisini yıpratmış. Televizyonu da yok, evin içerisi de çöplükten farkı yok. Şu kapıyı açıp baktığımızda içerisi tamamen pislik. Ablamızı severiz, çok iyi niyetli bir insan ama tedavi görmesini istiyoruz. Daha 4 gün önce evimize gelirdi, yemeğimizi yerdi, çayımızı içerdi, hoş sohbetler ederdik. Ama ertesi gün kadın değişti” diye konuştu.

Paşa, yaşlı kadının, yardım için gelen polis ve sağlık ekiplerine kapıyı açmadığını ve zorluk çıkardığını söyledi.

Karşı komşusu Burak Pala da, B.T’nin yaklaşık 3 gündür yemek yemediğini söyledi.

İHA