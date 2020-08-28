28 Ağustos 2020 Cuma 01:01 | Son Güncelleme:
5 MİLYON LİRALIK YARDIM
Komandolardan Dereli sokaklarında temizlik
Giresun'da 9 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan selin Dereli sokaklarında yarattığı tahribat büyük ölçüde temizlendi.
2 bin 900 personelin yer aldığı temizlik çalışmalarına Trabzon’dan gelen komando birliği de destek verdi. Öte yandan selde kaybolan 2’si asker 7 kişiyi arama çalışmaları da sürüyor.
5 MİLYON LİRALIK YARDIM
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’la birlikte incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Esnafımıza yaklaşık 5 milyon lira yardım yapacağız. 2.5 milyon lira evlere dağıtılıyor. Taşıma ve kira yardımı yapmaya çalışıyoruz” dedi.