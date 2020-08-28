Komandolardan Dereli sokaklarında temizlik

2 bin 900 personelin yer aldığı temizlik çalışmalarına Trabzon’dan gelen komando birliği de destek verdi. Öte yandan selde kaybolan 2’si asker 7 kişiyi arama çalışmaları da sürüyor.

5 MİLYON LİRALIK YARDIM



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’la birlikte incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Esnafımıza yaklaşık 5 milyon lira yardım yapacağız. 2.5 milyon lira evlere dağıtılıyor. Taşıma ve kira yardımı yapmaya çalışıyoruz” dedi.