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  3. Komandolardan Dereli sokaklarında temizlik
28 Ağustos 2020 Cuma 01:01 | Son Güncelleme:

Komandolardan Dereli sokaklarında temizlik

Komandolardan Dereli sokaklarında temizlik

Giresun'da 9 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan selin Dereli sokaklarında yarattığı tahribat büyük ölçüde temizlendi.

2 bin 900 personelin yer aldığı temizlik çalışmalarına Trabzon’dan gelen komando birliği de destek verdi. Öte yandan selde kaybolan 2’si asker 7 kişiyi arama çalışmaları da sürüyor. 

 5 MİLYON LİRALIK YARDIM 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’la birlikte incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Esnafımıza yaklaşık 5 milyon lira yardım yapacağız. 2.5 milyon lira evlere dağıtılıyor. Taşıma ve kira yardımı yapmaya çalışıyoruz” dedi. 

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