Kolay Humus tarifi! Lezzetli ve orjinal humus nasıl yapılır?

Lezzetli ve orjinal humus nasıl yapılır? sorusu internet kullanıcıları tarafından yoğun olarak araştırılan konular arasında yerini korumaya devam ediyor. Humus yapmak isteyen kişiler detaylı bilgi almak istiyor. Orta Doğu mutfağına ait olan bu harika tad, Arapça'da nohut anlamına geliyor. Nohut ve tahine limon suyu dökerek oluşturulan bir meze çeşididir. Haberimizin içerisinden kolay humus tarifine ulaşabilirsiniz.

HUMUS MALZEMELERİ

Malzemeler:

- 1 su bardağı haşlanmış nohut

- 3-4 yemek kaşığı tahin

- 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

- Limon suyu (yarım limon suyu kadar)

- Yarım su bardağı yeşil zeytin

- 4-5 yemek kaşığı kadar su

- Kimyon

- Karabiber

- Kırmızıbiber

- Tuz

HUMUS NASIL YAPILIR?

Nohutları akşamdan ıslatın. Islanan nohutları yıkayarak haşlayın.

Eğer nohutları düdüklü tencerede pişirecekseniz tuzu hemen ekleyip sonra kaynatın.

Pişirmek için normal tencere kullanıyorsanız biraz piştikten sonra tuzunu atın.

Nohutlar iyice haşlandıktan sonra dışlarının zarını soyarak ayırın. Rondo ya da robotunuz varsa içine nohut ve 3 yemek kaşığı su da atarak iyice ezilene kadar

Sonra üzerine tahin, limon suyu, zeytinyağı, tuz, kimyon, karabiber katılarak çekilmeye devam edilir. İstenirse az bir miktarda su da ilave edilir.

İstenen kıvama ve lezzete gelinceye kadar malzemeler eklenerek çırpılır. Sıvı malzemelerin hepsini birden eklemeyin istediğiniz kıvama ve lezzete gelinceye kadar yavaş yavaş ekleyin.

Eğer bekletilir ve kıvamı katılaşır ise bir miktar su, limon suyu, tahin ya da zeytinyağı ile sulandırılabilir. Servis tabağına alınan humus düzeltilir.

Üzerine süslemek için tahin, zeytinyağı karabiber, kimyon, kırmızıbiber serpilir. Üzerine yeşil zeytinler eklenir.

Not: Sıvı malzemeler yavaş yavaş ilave edilir. Çünkü kullanılan malzemedeki farklılık kıvamını etkiler. Baharatların miktarı damak tadına göre farklılık gösterebilir.

Dondurucudan çıkardığınız nohutları kullanıyorsanız suyu daha dikkatli ekleyin çünkü nohutlar daha çabuk sulanır.

Bu tarifte kimyon diğerlerinden fazla kullanılırsa daha iyi sonuç alınır. Bu tarifte 1 tatlı kaşığı kadar kimyon bulunuyor. Sizde baharatların miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz.

Arzuya göre humusu karıştırırken içine ezilmiş bir diş sarımsak eklenebilir.

Servis önerisi: Üzeri için yeşil zeytin yerine turşu, dolmalık fıstık, pastırma ya da farklı seçenekleri kullanabilirsiniz.

Bu ölçülerle yaparsanız iki tabak humus çıkar.