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  • Kokoreçte akılalmaz hile! Maliyeti düşürmek için kuzu kokoreç diyerek dana bağırsağı kullanmışlar
11 Ekim 2020 Pazar 10:45 | Son Güncelleme:

Kokoreçte akılalmaz hile! Maliyeti düşürmek için kuzu kokoreç diyerek dana bağırsağı kullanmışlar

Kokoreçte akılalmaz hile! Maliyeti düşürmek için kuzu kokoreç diyerek dana bağırsağı kullanmışlar
DHA

Sokak lezzetlerinin en sevilen ürünlerinden olan kokorecin maliyetini düşürmek için bazı işletmelerin, kuzu kokoreç diyerek daha ucuz olan dana bağırsağı kullandığı öğrenildi.

İzmir'de en çok yenen sokak lezzetlerinden birisi olan kokorecin maliyetini düşürmek için bazı işletmelerin, kuzu kokoreç diyerek daha ucuz olan dana bağırsağı kullandığı öğrenildi.

DHA'da yer alan habere göre İzmir Çamdibi'nde tanınmış işletmelerinden birinin yöneticisi evli ve 2 çocuk Hasan Fidan (50), "Her işte olduğu gibi bu sektörde de hile var. İnce bağırsaktan, bumbardan çalınıyor. Bunun yerine içine daha fazla yağ konuluyor. Yağ oranı yükseltiliyor" dedi.

"DANA KOKORECİ KUZU DİYE SATIYORLAR"

Kokoreç ustası evli 2 çocuk babası Tarık Yağmur (48), "Ege Bölgesi'nde kokoreç genelde İzmir'de yenir. Dana kokoreç daha ucuz olur. Kokoreç yiyecekseniz tavsiyem kuzu olur. Dana kokoreci genelde kuzu diye satıyorlar. Üstüne kuzu bağırsağı tek şerit sarıp kuzu görünümü veriyorlar" diye konuştu.

İZMİR KOKORECİ SEVİLDİ

Kokoreç yemeye gelenlerden Muhammed Hakan Kendirli (23), "Manisalıyım ben. İlk kez yedim. Açıkçası beğendim, güzelmiş" dedi.

Volkan Bulut (22) da, "Seviyorum. Haftada 1-2 geliyorum yemeğe. İzmir kokoreci seviyorum. İstanbul kokorecin içine domates biber konuyor. İzmir sade daha güzel doya doya yiyoruz" diye konuştu.

Müşterilerden Yakup Kılıç (38) ise, "Tavsiye üzerine geldim, yedim. Çok beğendim. Ben İstanbul'da 20 yıl kaldım. İstanbul'da domates ve biber de konuluyor. O tada daha çok aşinayım ama bunu da sevdim" dedi.

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