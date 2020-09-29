Kokmuş suyunun ünü il sınırlarını aştı: Kokusuna rağmen kana kana içiyorlar

Böbrek taşını düşürdüğüne inanılan Kokmuş isimli suyu tüketmek isteyen vatandaşlar, kilometrelerce öteden Altınyayla'ya geliyor. Bölge halkı, kokmuş suyun 10 gün boyunca aç karınla tüketildiğinde böbrek taşına ve birçok hastalığa iyi geldiğine inanıyor.

İHA'da yer alan habere göre, doğal olarak çıkan Kokmuş isimli su, bölge halkı tarafından kötü kokusuna rağmen kana kana içiliyor.

ÇEVRE İLLERDEN GELİYORLAR

Deliiyas Beldesi Yeşilyurt Mahallesi muhtarı Ali Deniz, suyun etkisine bizzat şahit olduğunu belirterek, “Buranın eski hali bataklıktı, Yazıcık köyü halkı burayı bu şekilde yaptırdı. Bizzat şahidim, Boğazdere köyünden bir arkadaşa ameliyat demişlerdi, geldi buraya ve taşı düşürdü. Çevre illerden ismini duyanlar, buraya geliyorlar. Buraya gelenlerin su içtikten sonra şifa bulduklarına eminim. Rahatsızlığı olanları buraya davet ediyorum “ dedi.