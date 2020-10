Kök sebzeler nedir, nelerdir? Kök sebzelerin faydaları ve listesi...

Kök sebzeler, Tv 8 ekranında yayınlana MasterChef'te programında ekrana geldi. Yarışmacılar kök sebzelerle en lezzetli yemeği yapmak için uğraşacak. Vücuda enerji veren kök sebzeler besin değeri açısında oldukça yüksek olmakla beraber sağlığa birçok faydası bulunmaktadır.

KÖK SEBZELER NEDİR, NELERDİR?

Patates: Dünyada en çok üretilen sebzedir. Kızartılmadığı veya aşırı yağ ile tüketilmediği sürece oldukça besleyici bir gıdadır. Antioksidanlar, B6 ve C vitamini, potasyum, manganez, fosfor, niasin, bakır ve pantotenik asit içerir. Taze patates muz, ıspanak veya brokoliden daha fazla potasyum içerir, C vitamini ve lif yönünen oldukça zengindir. Kabuklarını fırça yardımıyla iyice temizleyerek fırına verdiğinizde besin değerlerini en iyi şekilde koruyacaktır.

Havuç: genel olarak turuncu rengiyle tanınır, ama beyaz, sarı, kırmızı ve mor olanları da vardır. Glokom ve kataraktı önlemek de dahil olmak üzere genel göz sağlığına koruyucu etkileri vardır. Kolon kanseri ve kalp ve damar hastalıklarına iyi geldiği araştırmalarda görülmüştür.

Kereviz: B6, C ve K vitamini, silikon, lif, folat, fosfor, potasyum, magnezyum ve manganez açısından oldukça zengindir. Kemik ve eklemleri kuvvetlendirir, sindirime faydalıdır, idrar söktürücü ve sinirleri yatıştırıcı etkilere sahiptir.

Soğan: Yemeklere lezzet katmanın yanı sıra kalp ve damarları güçlendirir, kemiklerin yoğunluğunu arttırır, bağ dokularını güçlendirir, iltihaplara karşı etkilidir. Antibakteriyel ve kansere karşı önleyici olduğu bilinir. Kan şekerini dengeler. Biotin, B6, B1 ve C vitamini, bakır folat, fosfor ve potasyum yönünden oldukça zengindir.

Sarımsak: Antibiyotik, antibakteriyel, antiviral, mantar ve iltihap karşıtıdır. Manganez ve B6 vitamini açısından çok iyi bir kaynaktır. B1, C vitamini, bakır, selenyum, fosfor ve kalsiyum da içerir. Kan şekerini ve kolestrolü düzenler, ödem söktürür, solunum sistemini rahatlatır ve yaşlanmayı geciktirici etkilere sahiptir.

Pancar: antioksidan, toksinlerden arındırıcı ve iltihaplanma karşıtı etkilere sahiptir. Sinir sistemi ve göz sağlığını güçlendirir, kalp hastalıklarına ve kansere karşı koruyucu etkileri vardır. İçerisindeki lifler sindirim sistemine çok faydalıdır. Pancar suyu vücudun oksijen kullanım potansiyelini arttırarak fiziksel performansı yükseltir, kan basıncını düşürür. Pancar doğum kusurlarını önlemede büyük önem taşıyan folat yönünden zengindir. Manganez, potasyum, bakır, magnezyum, fosfor, B6 ve C vitamini ve demir de içerir.

Zencefil: Doğal bir antibiyotiktir, iltihap önleyici, toksinlerden arındırıcı etkileri vardır. Tatlı, baharatlı ve kremamsı aromasıyla pek çok yemeğe egzotik bir tat katar. Krom, magnezyum ve çinko içerir, kan damarlarını destekler, ateşe ve terlemelere karşı kullanılır. Hamileliğe bağlı sabah bulantılarını ve yolculukta yaşanan mide bulantılarına iyi gelir. Ağrı, öksürük, nezle ve gribi önlemeye yardımcıdır, bağışıklığı güçlendirir. Sindirimi destekleyerek gıdaların emilimini arttırır, karın ağrısını önler. Kolon ve rahim kanserine neden olan hücrelerin gelişimini yavaşlatabildiği görülmüştür.

Zerdeçal: Magnezyum, demir ve sağlıklı yağ asitleri açısından zengindir. Kanser önleyici, Alzheimer’a karşı koruyucu etkileri vardır. Kolestrole olumlu etki yaparak kalp krizi ve felç riskini azaltır. Nezle ve griple savaşır, yağların sindirimi hızlandırarak kilo kontrolüne yardımcı olur. Kan şekerini düzenler.

Turp: C vitamini açısından çok zengindir. Bir kase beyaz turp günlük C vitamini ihtiyacınızın üçte birini karşılayabilir. C vitamini vücudun demir emilimini arttırır, güçlü bir antioksidandır ve kemik ve kıkırdaklar için önem taşıyan kolajen üretimine yardımcıdır.