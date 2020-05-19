Kocasının yanında tacizci kurşunu

İstanbul Beykoz’da önceki gün 2 çocuk annesi Gül K.’ya (40), iddiaya göre uyuşturucu madde bağımlısı Şehmuz U. sarkıntılık yaptı. Genç kadın akşam tacize uğradığını kocası Yılmaz K.’ya anlattı. Öfkelenen adam, birkaç yakınıyla birlikte ellerindeki pompalı tüfekle şahsın evine gitti. Bunu gören Şehmuz U., silahla dışarı çıkıp rastgele ateş açtı. Mermilerden biri Gül K.’nın göğsüne isabet etti.

MERMİNİN ÖNÜNE ATLADI



Özel otomobille hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamadı. Kaçan saldırgan kısa sürede polislerce yakalandı. Öldürülen Gül K.’nın eşi Yılmaz K. da gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Mahalle sakini Birsen Bayrak, olay anını şöyle anlattı: “Silah sesiyle dışarı çıktım. Koşuşan insanları gördük. Komşumuz, kocası tartışırken silahın önüne atlamış.”

DHA - İHA