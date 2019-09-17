Kocasını öldürtüp, emekli maaşını sevgilisiyle yemiş

Soner KAN

Adana Seyhan’da 5 Ekim 2006’da Hadırlı Mahallesi’ndeki molozların arasında yanmış halde bulunan kimliksiz ceset, kimsesizler mezarlığına gömüldü. 13 yıl sonra sorumluluk bölgesi jandarmadan polise geçince dosya raftan indirildi. Olay tarihinde İbrahim Vural’ın kayıp olduğunu belirleyen özel ekip, mezarı açıp DNA örneği aldı. Vural’ın annesinden alınan örnek eşleşince maktulün İbrahim Vural olduğu kesinleşti.

3 GÜN SONRA KAYIP İLANI

Vural’ın eşi Fitnat Vural’ın cinayetten 3 gün sonra Kayseri’de polise gidip, “Kocamdan haber alamıyorum. Hayatından endişe ediyorum” diyerek kayıp başvurusunda bulunduğu saptandı. Gözaltına alınan şüpheli kadın, çapraz sorguda suçunu itiraf etti. Kocasını o dönem yasak aşk yaşadığı Serdar Tayaksi’ye öldürttüğünü söyleyen zanlı, “Serdar’la görüşüyordum. Eşim şüphelenip takip etmiş, ilişkimizi öğrenmiş. Olay günü beni darp edince Serdar’ı aradım. Gelip beni aldı, otele götürdü” diye konuştu. Tayaksi’nin, kadının azmettirmesiyle eve gidip Vural’ı küçük oğlu yan odada uyuduğu sırada bıçaklayarak öldürdüğü öğrenildi.

‘BENZİNLE ATEŞE VERİP KAÇTIK’

Cesedi çarşafa sarıp araçla çöp döküm alanına götürdüklerini söyleyen Fitnat Vural, sevgilisinin cesedi gömmek istediğini ancak kendisinin buna itiraz ettiğini belirterek “Üzerine benzin döküp yaktık. Çevreye kötü kokular yayılınca kaçtık” dedi.

PARAYLA ALEM YAPTILAR

Fitnat Vural’ın, kocasının banka kartlarını da kullandığı belirlendi. Eşini yaşıyormuş gibi gösteren kadının, 13 yıl boyunca İbrahim Vural’ın emekli maaşını ATM’den çekip, parayı sevgilisiyle eğlence mekanlarında harcadığı ortaya çıktı.

‘BAŞKA BİR KADINLA GİTTİ’ DİYEREK YAŞADIĞINA İNANDIRDI

Cinayet sonrası Tayaksi ile eşinin memleketi Kayseri’ye giden kadının, sanki kocası arıyormuş gibi sevgilisine kendisini ankesörlü telefondan arattığı belirlendi. Fitnat Vural’ın, farklı tarihlerde 2 kez polise gidip “Kocam başka bir kadınla yaşıyormuş” diye ifade verdiği tespit edildi.