Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7404
  • 6,3144
  • 275.258
  • 102659
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Kocasını öldürtüp, emekli maaşını sevgilisiyle yemiş

Kocasını öldürtüp, emekli maaşını sevgilisiyle yemiş

Kocasını öldürtüp, emekli maaşını sevgilisiyle yemiş

Faili meçhul cinayet 13 yıl sonra çözüldü. Çöplükte yakılmış halde bulunan cesedin, karısı ve sevgilisi tarafından öldürülen İbrahim Vural’a ait olduğu belirlendi.

Soner KAN

Adana Seyhan’da 5 Ekim 2006’da Hadırlı Mahallesi’ndeki molozların arasında yanmış halde bulunan kimliksiz ceset, kimsesizler mezarlığına gömüldü. 13 yıl sonra sorumluluk bölgesi jandarmadan polise geçince dosya raftan indirildi. Olay tarihinde İbrahim Vural’ın kayıp olduğunu belirleyen özel ekip, mezarı açıp DNA örneği aldı. Vural’ın annesinden alınan örnek eşleşince maktulün İbrahim Vural olduğu kesinleşti. 

3 GÜN SONRA KAYIP İLANI

Vural’ın eşi Fitnat Vural’ın cinayetten 3 gün sonra Kayseri’de polise gidip, “Kocamdan haber alamıyorum. Hayatından endişe ediyorum” diyerek kayıp başvurusunda bulunduğu saptandı. Gözaltına alınan şüpheli kadın, çapraz sorguda suçunu itiraf etti. Kocasını o dönem yasak aşk yaşadığı Serdar Tayaksi’ye  öldürttüğünü söyleyen zanlı, “Serdar’la görüşüyordum. Eşim şüphelenip takip etmiş, ilişkimizi öğrenmiş. Olay günü beni darp edince Serdar’ı aradım. Gelip beni aldı, otele götürdü” diye konuştu. Tayaksi’nin, kadının azmettirmesiyle eve gidip Vural’ı küçük oğlu yan odada uyuduğu sırada bıçaklayarak öldürdüğü öğrenildi.

‘BENZİNLE ATEŞE VERİP KAÇTIK’

Cesedi çarşafa sarıp araçla çöp döküm alanına götürdüklerini söyleyen Fitnat Vural, sevgilisinin cesedi gömmek istediğini ancak kendisinin buna itiraz ettiğini belirterek “Üzerine benzin döküp yaktık. Çevreye kötü kokular yayılınca kaçtık” dedi. 

PARAYLA ALEM YAPTILAR

Fitnat Vural’ın, kocasının banka kartlarını da kullandığı belirlendi. Eşini yaşıyormuş gibi gösteren kadının, 13 yıl boyunca İbrahim Vural’ın emekli maaşını ATM’den çekip, parayı sevgilisiyle eğlence mekanlarında harcadığı ortaya çıktı.

‘BAŞKA BİR KADINLA GİTTİ’ DİYEREK YAŞADIĞINA İNANDIRDI

Cinayet sonrası Tayaksi ile eşinin memleketi Kayseri’ye giden kadının, sanki kocası arıyormuş gibi sevgilisine kendisini ankesörlü telefondan arattığı belirlendi. Fitnat Vural’ın, farklı tarihlerde 2 kez polise gidip “Kocam başka bir kadınla yaşıyormuş” diye ifade verdiği tespit edildi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Oğlu için gün sayıyor
Konser alanında akrabasını buldu
Kalben 'Haydi Söyle' şov yapma!
Hatice Şendil'in park stili dikkat çekti
Demet Akbağ'dan Arda Turan'a ağır darbe
<p>Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin e

Diyarbakır HDP İl Binası Önünde Gergin Dakikalar

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kalanlar ölmesin diye su takviyesi başladı

Günlük hayatınızı kolaylaştıracak pratik bilgiler