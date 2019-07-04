Kocası doktor kızını öldüren acılı anne konuştu: Salon gözyaşlarına boğuldu

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji binasında gerçekleştirilen törene anne Gülden Yılmaz, doktor ağabeyi Kerem Yılmaz, hocaları, sıra arkadaşları ve akademisyenler katıldı.

Doktor önlüğü de yer aldı

Tören öncesinde doktor önlüğünün de yer aldığı Gülnur Yılmaz’ın fotoğrafına, törene katılanlar karanfil bıraktı.

"Caninin saldırısına uğradı. Çok acı"

Ardından söz alan anne Gülden Yılmaz, kızının sevgi dolu olduğunu ve insanlara ayrım gözetmeksizin yardım eden birisi olduğunu söyledi. Konuşmakta zorlanan Yılmaz, “İsim telaffuz etmiyorum, caninin saldırısına uğradı. Çok acı. Benim yüzümden, beni korumak için.

Bu ülkede daha ne kadar kadınlar buna muhtaç kalacak. Bunu biraz sorgulamamız lazım. Burada beyler de var, bu beyleri de anneler yetiştiriyor. Ben inanıyorum ki çok iyi iki evlat yetiştirdim” dedi.

"Ben erken öleceğim"

Acılı anne kızıyla bir anısını da salondakilerle paylaşarak, şu sözleri söyledi: “Gülnur bir gün ortada hiçbir şey yokken, geldi ve ‘Anne, ben erken öleceğim’ dedi. ‘Kızım Allah’ın gücüne gider’ dedim.

‘Hayır anne, bir gün ben ölürsem sen dimdik ayakta duracaksın, sakın üzülme ve hayatına kaldığın yerden devam et’ dedi ama beni çok zor bir yokuşta bıraktı.”

"Unutulmasına izin vermeyin"

Yılmaz, çok zor bir süreç geçirdiğini ifade ederek, “Ben doktorlara çok büyük saygı duyuyorum. Çünkü benim iki tane doktorum var. Ben bir doktorumu işe yolluyorum diğer doktorumu da her gün ziyarete gidiyorum. Bu işin peşini bırakmayacağım. Sadece Gülnur’un canisi değil, bundan sonraki kadın cinayetlerine yeter demek ve böyle bir şey yapınca bedelinin ödetildiğini göstermek için unutulmasına izin vermeyin” diye konuştu.

"Annem için kendisini feda etti"

Ağabey Kerem Yılmaz da, “Ağabeyi olarak örnek alabileceğim bir insan. Annemi korumak için kendisini feda etti. Onun yerinde ben de olabilirdim. Beni uzak tutmaya çalıştı. Ailelerinizin kıymetini bilmenizi istiyorum.

Bunu bizim yerimizde olmadan ne yazık ki anlayamıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Anne ve oğlunun bu sözleri salondakilerin gözlerini doldurdu.