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  3. Kocaeli'nde otomobil evin bahçesine düştü, yaralılar var

Kocaeli'nde otomobil evin bahçesine düştü, yaralılar var

Kocaeli'nde otomobil evin bahçesine düştü, yaralılar var

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil duvara çarparak evin bahçesine düştü. Yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Kaza gece saatlerinde, Soma Şehitleri Caddesinde meydana geldi. Cem Taşdemir idaresindeki 41 AAZ 289 plakalı otomobil sürücünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarparak Solmaz Turana ait evin bahçesine düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Otomobilde sıkışan Cem Taşdemir ve Yekta Yaman itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan Taşdemir ve Yaman tedavi altına alındı.

Ev sahibi Solmaz Turan, Henüz yeni yatmıştık. Büyük bir gürültü duyduk ve dışarı çıktık. Aracın evin duvarına çarpıp bahçesine düştüğünü fark ettik. dedi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

 

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