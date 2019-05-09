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  3. Kocaeli'den acı haber! 3 yaşındaki çocuk balkondan düşüp yaşamını yitirdi

Kocaeli'den acı haber! 3 yaşındaki çocuk balkondan düşüp yaşamını yitirdi

Kocaeli'den acı haber! 3 yaşındaki çocuk balkondan düşüp yaşamını yitirdi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde oyun oynarken dengesini kaybedip, evin balkonundan aşağı düşen 3 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk hayatını kaybetti.

Olay, dün Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 1,5 yıl önce Kocaeli’ye gelen Suriye uyruklu inşaat Saad ve Darin  Alokla çiftinin 3 yaşındaki çocukları Hitam Alokla, binanın 3. Katında bulunan evlerinin balkonda oynarken bir anda dengesini kaybederek aşağıya düştü. Hitam Alokla ağır yaralanırken, olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Hitam Alokla Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hitam Alokla, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yapılan işlemlerinin ardından Hitam Alokla’nın cenazesi ailesine teslim edildi.
Hitam’ın cenazesi bugün kılınan cenaze namazı sonrası Kent Mezarlığında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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