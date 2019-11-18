Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7384
  • 6,3505
  • 271.886
  • 106431
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Kocaeli'de uyuşturucu tacirlerine darbe: 13 tutuklama

Kocaeli'de uyuşturucu tacirlerine darbe: 13 tutuklama

Kocaeli'de uyuşturucu tacirlerine darbe: 13 tutuklama

Kocaeli'de sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Gebze, Gölcük, İzmit, Kartepe, Başiskele ve Körfez ilçelerinde uyuşturucu kullanıldığı ve satıldığı bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 38 şüpheli gözaltına alındı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerden 20'si emniyette alınan ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

AA


'Keşke 10 yıl önce evlenseydik'
Burak Deniz ameliyat oldu
Ünlü oyuncudan tuhaf savunma: Samimiyetim insanlara ters geldi
Şubat ayına kadar yer yok! Rekor açılış
İşte Belçim Bilgin'in yeni aşkı
<p>Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ´Terör örgütü PKK/YPG´nin karargah olarak kulla

MSB: Terör Örgütü PKK/YPG´nin Rasulayn´da Zarar Verdiği Okul Onarıldı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Sanat camiası yasta! İşte duygulandıran 'Yıldız Kenter' paylaşımları

Uçaklarda sürpriz değişiklik: Yeni dönem başlıyor