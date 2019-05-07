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  3. Kocaeli'de feci kaza! Park halindeki araçlara çarparak durabildi

Kocaeli'de feci kaza! Park halindeki araçlara çarparak durabildi

Kocaeli'de feci kaza! Park halindeki araçlara çarparak durabildi

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin önce yol kenarındaki direğe sonra park halindeki araçlara çarpması sonucunda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi D130 Karayolu 4 Temmuz Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.G.(35) idaresindeki 34 KC 6090 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan direğe çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil, yol kenarında park halinde olan araçlara çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü İ.G. ve aynı araç içerisinde bulunan M.K. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan İ.G. ve M.K. Karamürsel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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