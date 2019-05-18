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  3. Kocaeli'de ekmek bıçağıyla eşini öldüren kişi gözaltına alındı

Kocaeli'de ekmek bıçağıyla eşini öldüren kişi gözaltına alındı

Kocaeli'de ekmek bıçağıyla eşini öldüren kişi gözaltına alındı

Çayırova ilçesinde eşini bıçaklayarak öldüren kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde eşini bıçaklayarak öldüren kişi gözaltına alındı. Özgürlük Mahallesi 223 Sokak'ta Cemal O. (37), eşi Özgü O. (32) ile kıskançlık yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Cemal O, ekmek bıçağıyla eşini bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra karakola giden Cemal O, eşini öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu.

Bunun üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, Özgü O'nun cansız bedenini buldu. Kadının cenazesi, savcının yaptığı incelemenin ardından İstanbul Adlı Tıp Kurumuna gönderildi.

(AA)

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