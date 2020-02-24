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  3. Tepki çeken görüntü... Yunus balıklarına ateş edildi

Tepki çeken görüntü... Yunus balıklarına ateş edildi

Tepki çeken görüntü... Yunus balıklarına ateş edildi

Sakarya’nın Kocaeli ilçesinde kıyıya vuran yunus balıklarına kurşun ateş edildiği öğrenildi.

Olay, Sakarya’nın Kocaeli ilçesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kocaali sahilinde yürüyüş yapan bir vatandaş yunus balığının karaya vurduğunu gördü. Yunusun yanına giden kişi balığın vücuduna çok sayıda kurşun isabet ettiğini gördü. Cep telefonu kamerasıyla karaya vuran yunusu kaydeden vatandaş, iki yunus balığının da aynı şekilde öldürüldüğünü videoda belirterek, duruma tepki gösterdi.

İHA


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