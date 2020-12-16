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  • Kocaeli operasyon: Çeşitli suçlardan aranması olan 21 şahıs yakalandı
16 Aralık 2020 Çarşamba 11:29 | Son Güncelleme:

Kocaeli operasyon: Çeşitli suçlardan aranması olan 21 şahıs yakalandı

Kocaeli operasyon: Çeşitli suçlardan aranması olan 21 şahıs yakalandı

Kocaeli'de aranması olan şahısların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Çeşitli suçlardan aranması olan 21 şahıs yakalandı.

Kocaeli'de aranması olan şahısların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Çeşitli suçlardan aranması olan 21 şahıs yakalandı.

İHA'da yer alan haberde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezaları olan toplam 21 şahıs yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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