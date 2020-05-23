Kocaeli bayram namazı saati vakti : Diyanet Kocaeli Ramazan Bayramı Duha namazı saati 2020 kaçta?

Kocaeli bayram namazı saati mübarek Ramazan Bayramı için gündemde sıklıkla araştırılıyor. Kocaeli Ramazan Bayramı Duha namazı saati kaçta? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Müslümanlar kardeşlik ve dostluk bağlarının güçlendiği bayramlarda bir araya geliyorlar. Bu yıl coronavirüs salgını nedeniyle cemaatle namazlara kapalı olan camiler dolayısıyla bayram namazı kılınmayacak. Diyanet bayram namazı yerine Duha (kuşluk) namazı kılınabileceğini açıkladı. Diyanet Kocaeli Ramazan Bayramı Duha namazı saatleri 2020 ayrıntılarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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KOCAELİ RAMAZAN BAYRAMI DUHA NAMAZI SAATİ 2020

Kocaeli için bayram namazı saati 06.10 olarak belirtildi. Vatandaşlar bu saat itibariyle Duha (kuşluk) namazlarını kılabilirler.

DİYANET’İN BAYRAM NAMAZI AÇIKLAMASI

“İslam’da farz olan oruç ve hac ibadetlerinin tamamlanmasıyla Ramazan ve Kurban olmak üzere iki dinî bayram kabul edilmiş ve her ikisi için de bayram namazları meşru kılınmıştır. Hz. Peygamber (s.a.s.) ve ashabının (r.a.) tatbikatına göre kendine özgü ilave tekbirleriyle birlikte ikişer rekât olan bayram namazları daima geniş alanlarda ve cemaatle kılınmış, ardından da bayram hutbesi irad edilmiş ve bu hususta bir icma oluşmuştur.

Öte taraftan fıkıh mezhepleri, bayram namazının hükmü ve bu ibadetin tek başına kılınıp kılınmayacağı konusunda farklı görüşler serdetmiştir. Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere bayram namazı kılmak Hanefîler’e göre vâcip, Şâfiîler’e göre sünnettir.”

HANEFİ MEZHEBİ VE BAYRAM NAMAZI

“Hanefî mezhebine göre bayram namazının sahih olması için hutbe dışında Cuma namazında aranan şartların yerine gelmesi gerektiğinden, bayram namazının cemaatle kılınması şarttır. Herhangi bir sebepten dolayı bayram namazını cemaatle kılamayan kimsenin bunu kaza etmesi gerekmediği gibi bu kişinin tek başına bayram namazını kılması da gerekmez. Bayram namazını camide cemaatle kılamayanların, evlerinde iki veya dört rekât olarak duhâ/işrak (kuşluk) namazı niyetiyle nafile namaz kılmaları müstehabtır.”

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ŞAFİİ MEZHEBİ VE BAYRAM NAMAZI

“Şafiî mezhebine göre de bayram namazının bir yerde ve topluca kılınması esastır. Bununla birlikte değişik sebeplerle cemaate katılamayanların münferit olarak kılması da caizdir. Buna göre cemaate katılmayan kişiler, kadınlar, çocuklar ve yolcular evlerinde münferiden bayram namazını kılabilirler. Bayram namazlarını sünnet olarak gören Şafiilere göre yalnız başına kılacak kimsenin hutbe okuması şart değildir.

Netice itibariyle Bayram namazları oruç ve hac gibi uzun süreli ve yoğun ibadetlerin tamamlanmasının sevinç ve coşkusunu yaşamak üzere hep birlikte cemaatle kılınan ve Müslümanların vahdetini gösteren çok önemli ibadetlerdir.

Ancak salgın, bulaşıcı hastalık, karantina uygulamaları gibi sebeplerle bu namazın camilerde veya musallalarda cemaatle kılınması imkanının olmadığı zamanlarda, Müslümanların yukarıda açıklanan görüşler doğrultusunda ibadet hayatlarına yön vermeleri mümkündür. Nitekim bu yıl da maalesef milletçe büyük mücadele verdiğimiz Kovid-19 salgını sebebiyle camilerimizde bayram namazı kılınamayacaktır.

Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan Bayramının ilk gününde her ilin kendi bayram namazı saatinde minarelerden bayram günlerinin şiârından olan tekbirler getirmek suretiyle bayram coşkusunun yaşanmasına ve herkesin bulunduğu yerde bu sevince katılmasına yönelik bir uygulama yapacaktır. Halkımızın da tıpkı önceki bayramlarda olduğu gibi gerekli temizliğini ve diğer hazırlıklarını yapması, giyim kuşamına özen göstermesi ve güneşin yükseldiği o bayram namazı vaktini heyecanla, dualarla, zikirlerle beklemesi uygun olacaktır. Böylece bayram namazını cemaatle kılamamanın hüznünü, bayram namazı vaktine sağ salim ulaşmış olmanın sevinci ve şükrü ile Allah’ın huzuruna durarak giderebilecektir. Minarelerden okunan tekbirlere eşlik ederek o günün bayram günü olduğunu ailesiyle birlikte idrak edecektir. Yukarıda açıklandığı gibi dileyen kardeşlerimiz bayram namazı niyetiyle, dileyenler de duha/işrak (kuşluk) namazı niyetiyle namaz kılabileceklerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

DUHA (KUŞLUK) NAMAZI KILINIŞI (İLK REKAT)

-"Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Duha namazı kılmaya" diye niyet edilir.

-"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alınır ve namaza başlanır.

-Sübhaneke'yi okunur.

-Euzü-besmele çekilir.

-Fatiha Suresini okunur.

-Kur'an'dan bir sure okunur.

-Rüku'ya gidilir.

-Secdeye gidilir. Doğrulunur, ardında tekrar secdeye gidilir.

DUHA (KUŞLUK) NAMAZI KILINIŞI (İKİNCİ REKAT)

-Ayağa kalkarak kıyama durulur.

-Besmele çekilir.

-Fatiha Suresi okunur.

-Kur'an'dan bir sure okunur.

-Rükuya gidilir.

-Secdeye gidilir. Doğrulunur ve ardından tekrar secdeye gidilir.

-Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme Salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur.

-"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namaz tekrarlanır.

RAMAZAN BAYRAMI’NIN MAHİYETİ NEDİR?

Ramazan gittiği için değil, günahlarımızın affolduğu için, büyük sevab ve nimete kavuştuğumuz için bayram yapıyoruz. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

(Bayram sabahı Müslümanlar, namaz için camilerde toplanınca Allahü teâlâ meleklere, “İşini yapıp ikmal edenin karşılığı nedir?” diye sorar. Melekler de, “Ücretini almaktır” derler. Allahü teâlâ da, “Siz şahit olun ki, Ramazandaki oruçların ve namazların karşılığı olarak, kullarıma kendi rızamı ve mağfiretimi verdim. Ey kullarım, bugün benden isteyin, izzet ve celâlim hakkı için istediklerinizi veririm” buyurur.) [Beyheki]

Peygamber efendimiz, (Ramazan ayının son günü Allahü teâlâ, oruç tutanları affeder) buyurunca, Eshab-ı kiram, (Ya Resulallah, o gün Kadir gecesi mi?) diye sual etti. Onlara, (Bilmez misiniz ki, iş yapana, işi bitirince ücreti verilir) buyurdu. (Beyheki)

Bunları bilen Müslüman nasıl sevinmez ve bayram etmez? Bayram günleri sevinmek, neşelenmek gerekir. Hazret-i Ebu Bekir, kızı Âişe validemizin evine gidince, iki cariyenin def çalıp oynadığını gördü. Ensar-ı kiramın kahramanlıklarını övüyor, destan söylüyorlardı. Hazret-i Ebu Bekir, (Resulullah’ın evinde böyle şey yapılmaz, susun) dedi. Düğünlerde ve bayramlarda, kadınların def çalmaları caiz olduğu için, Peygamber efendimiz hazret-i Ebu Bekir’e, (Onlara mani olma! Her kavmin bir bayramı vardır, bu da bizim bayramımızdır. Bayram, sevinç günleridir) buyurdu. (Buhari)

Hazret-i Ali, (Bugün, orucu kabul edilenlerin ve günahları affedilenlerin bayramıdır) buyurdu. Hadis-i şerifte de, (Ramazan ayında, içkiye devam eden, ana babasına âsi olan ve sıla-i rahmi terk eden hariç, herkesin günahları affolur) buyuruldu. (Gunye)