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  3. Klimadan çıkan yangında dumanlar gökyüzünü kapladı

Klimadan çıkan yangında dumanlar gökyüzünü kapladı

Klimadan çıkan yangında dumanlar gökyüzünü kapladı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 3 katlı bir iş yerinin depo kısmında klimadan çıktığı iddia edilen yangında dumanlar gökyüzünü kapladı.

Yangın 12.00 sıralarında İzmit, Tepecik Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre giriş kısmında restoran bulunan 3 katlı binanın çatı kısmından yoğun duman çıktığını gören çevredekiler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çatı kaplaması nedeniyle ulaşmakta güçlük çektikleri yanma alanına merdivenli araçla ulaşmaya çalıştılar. 

Bir süre yanan alanı tespit etmek için mücadele ekipler, tespit sonrasında yanan alana müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Uzun uğraşlar sonucunda yangını söndüren ekipler daha sonra soğutma çalışması yaptı. Binanın çatı kısmı ile 2. kat arasındaki depo olarak kullanıldığı belirlenen kısımda klimadan çıktığı iddia edilen yangında maddi hasar meydana geldi. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

İHA

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