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  3. KKTC'de denizde kaybolan gencin cesedi 4 gün sonra bulundu
27 Mayıs 2020 Çarşamba 12:24 | Son Güncelleme:

KKTC'de denizde kaybolan gencin cesedi 4 gün sonra bulundu

KKTC'de denizde kaybolan gencin cesedi 4 gün sonra bulundu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) girdiği denizde 23 Mayıs'ta kaybolan 27 yaşındaki Mehmet Ceyhan'ın cansız bedeni 4 gün sonra sahilden 500 metre açıkta bulundu.

KKTC'de 24 Mayıs'ta Alagadi olarak bilinen bölgede denize giren 27 yaşındaki Mehmet Ceyhan ile 22 yaşındaki Gözde Nur Binbir dalgalara kapıldı. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) edindiği bilgilere göre 4 arkadaş sabah saatlerinde Alagadi bölgesindeki plaja gitti. Sabah saat 11.30 sularında denize açılan 4 kişi kıyıdan uzaklaşarak dalgalara kapıldı. Dalgalarla boğuşarak sahile yaklaşan 3 kişiden Mehmet Ceyhan, Gözde Nur Binbir’in açığa sürüklendiğini görünce arkadaşını kurtarmak için geri döndü.

SAHİL GÜVENLİK BULDU

Kıyıdan uzaklaşan Binbir ve Ceyhan için olay yerine kurtarma ekipleri geldi. Binbir ve Ceyhan dalgalı denizde gözlerden kayboldu. KKTC Sahil Güvenlik ekipleri de bölgede araştırmalara başladı. Çalışmalar sonrasında Binbir'in cesedine ulaşılırken, Mehmet Ceyhan bulunamadı. KKTC'de 4 gündür devam eden aramalar sonucunda Ceyhan'ın cesedi bugün sahilden 500 metre uzakta bulundu.


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