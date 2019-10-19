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'Kızlar çetesi' 8 ayla kurtuldu

'Kızlar çetesi' 8 ayla kurtuldu

Trabzon’da 4 Şubat 2017’de Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin farklı bölümlerinde öğrenim gören Hasibe H., Nurcan Ç. ve Mihriban Y., sosyal medyadan tartıştıkları Kübra T., Esra K. ve Gülbahar B.’yi evlerine çağırdı.

3 arkadaşı biber gazıyla etkisiz hale getirip döven kızlar, kaydettikleri görüntüleri de sosyal medyadan paylaştı. Açılan davada Hasibe H. ile Mihriban Y. 10’ar yıl hapse çarptırıldı. İtiraz üzerine üst mahkeme yeniden yargılamaya hükmetti. Hasibe H. ile Mihriban Y.’nin cezaları 8’er ay 22’şer gün hapse çevrilerek 5 yıl süreyle ertelendi.

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