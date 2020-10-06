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06 Ekim 2020 Salı 23:14 | Son Güncelleme:

Kızının kınasında hayatını kaybetti

Kızının kınasında hayatını kaybetti

Bursa'da Nermin Benli'nin (38) kızı Esmanur Benli (20) için koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen kına gecesi düzenlendi.

Nermin Benli kızıyla oynadığı sırada fenalaşarak, yere düştü. Eğlence sonlandırılırken, düğün salonuna sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Benli, hayatını kaybetti. Benli’nin aort damarının yırtıldığı ve buna bağlı olarak öldüğü belirlendi. Toprağa verilen Benli’nin oyun sırasında fenalaştığı anlar ise kameraya yansıdı.

<p>Editör-Kurgu: <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr</a></p>

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