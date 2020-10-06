Kızının kınasında hayatını kaybetti

Nermin Benli kızıyla oynadığı sırada fenalaşarak, yere düştü. Eğlence sonlandırılırken, düğün salonuna sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Benli, hayatını kaybetti. Benli’nin aort damarının yırtıldığı ve buna bağlı olarak öldüğü belirlendi. Toprağa verilen Benli’nin oyun sırasında fenalaştığı anlar ise kameraya yansıdı.