Kızını kaybetti, şimdi kanserlilere can veriyor

Lösemi rahatsızlığı nedeniyle 2016 yılında hayatını kaybeden Münevver Uygun’un babası Hakkı Uygun oluşturduğu sosyal sorumluluk projesiyle kanser hastalarının sesi oldu. Sosyal medya platformları üzerinden kök hücre bağışı konusunda çağrılarda bulunan, kendisi de bağışçı da olan Hakkı Uygun, “Minik Yüreklere Sessiz Kalmayalım’’ adıyla sosyal medya hesabı açtık.

SEVİNDİREN HABERİ ALDI

On gün evvel Kızılay’dan bir haber geldi. Kök hücremin 18 yaşındaki genç bir kızla uyuştuğu haberini aldım. Çok mutlu oldum. Son kontroller için 5 ünite kan aldılar geçen gün. Yakın zamanda inşallah nakil işlemi gerçekleşecek’’ ifadelerini kullandı.