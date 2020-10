Kızılay Haftası ne zaman kutlanıyor? Kızılay Haftası sözleri ve mesajları...

Kızılay Haftası her sene çeşitli etkinlikler ile okullarda kutlanmaktadır. Kızılay Haftası'nda, Türk Kızılayı, insani yardım faaliyetlerini ilk olarak öğrencilere daha sonra kamuoyuna anlatarak, farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. Bu önemli zaman için sosyal medya hesaplarından ya da mesaj olarak Kızılay Haftası sözleri ve mesajları aranıyor. Sizler için Kızılay Haftası sözleri ve mesajlarını haberimizde derledik.

KIZILAY HAFTASI NE ZAMAN KUTLANIYOR?

29 Ekim – 4 Kasım tarihleri arasında Türkiye genelinde bulunan okullarda Kızılay haftası kutlanmaktadır.

Türk Kızılayı genel merkezi ve Türkiye genelinde tüm şubeleri tarafından çeşitli etkinliklerle kutlanan bu haftada Türk Kızılayı’nın kuruluş amacı ve yürüttüğü insani yardım faaliyetleri özellikle öğrencilere, gençlere ve kamuoyuna anlatılarak, Türk Kızılayı’na ve faaliyetlerine yönelik farkındalık yaratılmaktadır.

KIZILAY'IN TARİHİ NEDİR?

Kızılay, savaş alanında yaralanan ya da hastalanan askerlere hiçbir ayrım gözetmeksizin yardım etmek arzusundan doğmuştur.

11 Haziran 1868 tarihinde "Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti" adıyla kurulan Kızılay,

1877'de "Osmanlı Hilali Ahmer Cemiyeti",

1923'de "Türkiye Hilaliahmer Cemiyeti",

1935'te "Türkiye Kızılay Cemiyeti" ve

1947'de "Türkiye Kızılay Derneği" adını almıştır. Kuruluşa "KIZILAY" adını Atatürk vermiştir.

KIZILAY HAFTASI SÖZLERİ VE MESAJLARI

Kızılay kara gün dostudur.

Kızılay ocağı şefkat ve ana kucağıdır.

Kan bağışı, can bağışı demektir.

Acılı günlerin en yakın dostu Kızılay’dır.

Sen kan ver, Kızılay can versin.

Yardım duygusu Kızılay’da sembolleşir.

Bir damla kan bir hayat kurtarır.

Zor günlerin en yakın dostu Kızılay’dır.

İlaç sancıyı, Kızılay acıyı dindirir.

Kızılay’a yardım eden felaketten korkmaz.

Kızılay’a yardım insanlığa hizmettir.

Kızılay’ı unutma, acı günlerinde sana yardımcı olur.

Kızılay’a verdiğin bir damla, bir can demektir.

Kızılay’a sahip çıkalım, koruyalım ve üye olalım.

İyi günde yardım eden, acı günde Kızılay’ı yanında bulur.

Kızılay karanlığın sonunda görünen umut ışığıdır.

Kızılay’a yapacak olduğun küçük yardımlar büyük işler yapar.

Kızılay felaket günlerinde herkesin dert ortağıdır.

En zor anında bakma sağına soluna, her zaman güven Kızılay’a.

Kan merkezlerinde kan varsa, hayatınız güvendedir.

Kızılay yalnız Türk milletine değil, insanlığa ışık tutan bir kuruluştur.

Sende yardım et Kızılay’a kötü günde koşsun yardıma.

Ne mutlu Kızılay’a bağışta bulunup, çaresizlere yardım elini uzatanlara.

Yalnızca kan vermekle kalma, çevrendekileri de bu kutsal göreve teşvik et.

Kızılay iyi günde kötü günde, savaşta barışta he zaman yanımızdadır.

Her düşkünün bir dayanağı olmalı, bütün düşkünlerin dayanağı Kızılay’dır.

Kızılay’a yapacak olduğun bir kan bağışı ile üç kişiye hayat olabilirsin.

Türk Kızılay’ı ırk, cinsiyet, milliyet ayrımı yapmaz, insanlara zor anında yardım yapar.

Türk Kızılay’ı her zaman her yerde, her zorda kalanın yardımına koşar.