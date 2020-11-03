İzmir deprem yardım kampanya bağışı nasıl ve nereye yapılır? SMS ile Kızılay, AFAD, Akut deprem bağışı!

İzmir deprem başvuru kampanyası yoğun ilgi görüyor. Kızılay, AFAD, Akut yardım başvurusu nasıl yapılır, sorusu ilgi ile takip ediliyor. Cuma günü öğle saatlerinde İzmir'de 6,6 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası ekipler enkaz altında kalan afetzedelere ulaşmak için seferber oldu. Ülkemizde dört bir yandan yardım kampanyalarına yardım yapılmaya başlandı. Peki, Kızılay, AFAD, Akut yardım başvurusu nasıl yapılır?

AFAD YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Cumhurbaşkanlığımız tarafından vatandaşlarımızın yapacağı yardımların AFAD Başkanlığınca koordine edilmesi uygun görülmüş olup, yardımlarınızı banka hesap numaralarının yanı sıra çevrimiçi olarak buradan yapabilirsiniz.

DEPREM yazıp 1866'ya göndererek AFAD'a sms ile bağış yapabilirsiniz.

KIZILAY YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Tüm GSM operatörleri üzerinden 2868'e “DEPREM” yazıp mesaj (SMS) yollayarak da 10 TL bağışta bulunabilirsiniz.

Bankalarda bulunan Türk Kızılay bağış tahsilât sistemi ve bağış hesaplarından (Banka Hesap Numaraları),

Türk Kızılay internet sitesi üzerinden Kredi Kartı kullanarak elektronik işlemle,

168 Türk Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattından,

Tüm PTT İşlem Merkezlerinin 2868 numaralı Türk Kızılay Posta Çeki hesabından,

Ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden (Şube adreslerimize internet sayfamızdan ulaşabilirsiniz) bağış yapabilirsiniz.

Bağışlarınızın takibini, web sitemizin bağış sekmesinde yer alan “Bağış Takibi” bölümüne, T.C. Kimlik numaranızı girerek yapabilirsiniz.

Bağışlarla ilgili daha fazla bilgi almak için 168 Çağrı Merkezimizi arayabilirsiniz.

AKUT YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

AKUT'a bağış yapmak için faturalı hattınız varsa "AKUT" yazıp 2930’a kısa mesaj yazıp gönderebilirsiniz, böylece 10 TL'lik bağış yapmış olursunuz.

Eğer faturasız hattınız varsa yine aynı yöntemi kullanabilirsiniz. Ancak telefonunuzun 10 TL'lik bakiyeye sahip olması gerekmektedir.

Garanti BBVA, QNB Finansbank ya da Türkiye İş Bankası'nda hesabınız bulunuyorsa havale yöntemi ile bağış yapabilirsiniz. Başka bankalarda hesabınız bulunuyorsa EFT yöntemini tercih edebilirsiniz. Ancak bazı bankalar EFT ya da havale için ücret talep edebilmektedir.