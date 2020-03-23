Kız kardeşlere 5 yıl arayla sevgili kurşunu! Mutlu kurtuldu, ablası öldürüldü

Diyarbakır Kayapınar’da önceki akşam TOKİ sosyal konutlarında muhasebeci Dilek Kaya ile birlikte yaşadığı sevgili Y.Ç. arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığı’nda görevli astsubay Yusuf Ç., belinden çıkardığı tabancayla genç kadına ateş etti. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BAŞINA TEK MERMİ



Açık olan kapıdan eve giren polisler, Yusuf Ç.’yi Dilek Kaya’nın cansız bedenin yanında otururken buldu. Gözaltına alınan zanlı ilk ifadesinde, “Bir haftadır aynı evde kalıyoruz. Alkol almaya başladık. Daha sonra tartışma çıktı. Tabancayla başına tek el ateş edip öldürdüm” dediği öğrenildi.

TEKERLEKLİ SANDALYEDEN KALKIP YÜRÜDÜ



Katıldığı ses yarışmasıyla adını duyuran Mutlu Kaya da ablası gibi 5 yıl önce erkek arkadaşı tarafından başından vurulmuştu. Bir süre konuşamayan ve yürüyemeyen Mutlu, uygulanan tedavi sonrası yürüyüp konuşmaya başlamıştı.

SİBEL CAN’A SARILIP BÖYLE AĞLAMIŞTI



Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Dilek Kaya, 20 Mayıs 2015’te kız kardeşini ziyarete gelen sanatçı Sibel Can’a sarılıp gözyaşı dökmüştü.

AA - DHA - İHA