Kız kardeşlerden şeytani plan

İstanbul’da şoförlük yaparak geçimini sağlayan Yadigar Kepçe (50) geçen yıl polis uygulamasında durduruldu. İddiaya göre ehliyet sorgulamasında ‘görme engelli’ raporu olduğu ortaya çıktı. Ehliyetine el konulan Kepçe, o anı şöyle anlattı: “Polis ‘Sen körsün nasıl araç kullanıyorsun’ deyince ilk başta şaka sandım. Yanımdaki arkadaş direksiyona geçti. Evde arama yapınca bir devlet hastanesinde hakkımda düzenlenen yüzde 90 görme engelli raporunu buldum.”

Ayda bin 220 TL almış

Savcılığa giderek eşi N.K ve baldızı hakkında şikayetçi olan 4 çocuk babası Yadigar Kepçe, “2013 yılından beri devletten her ay bin 220 TL bakım parası almışlar. Eşim bunla da kalmayıp, ilçe belediyeye gidiyor ‘eşim kanser’, büyükşehir belediyesine gidiyor ‘eşim kör’ diyerek yardım almış” dedi. Eşi N.K. ile arasının bozulduğunu ve ayrı evlerde yaşadıklarını söyleyen Yadigar Kepçe, “Eşim ailesinin yaşadığı beni eve davet etti. Barışırız diye gittim. Kendisine neden böyle bir şey yaptın diye sorduğumda ablasının yaptırdığını söyledi. Kardeşleri beni döverek evden attı” şeklinde konuştu.

Kör olmam için gözüme çamaşır suyu döktüler

Eşi ve baldızını kendisini kör etmeye çalıştığını da öne süren Yadigar Kepçe, “2 yıl önce gözlerime çamaşır suyu döktüler. Amaçlarını şimdi anladım. Sahte rapor ortaya çıkmasın diye beni kör etmeye çalışmışlar” diye konuştu. Kepçe, yine 2 yıl önce uzaklaştırma cezası aldığını ve Silivri’de ev kiraladığını belirterek şöyle dedi: “Eşim ve baldızım bir gün eve geldi. Bana güneş gözlüğü taktılar. Sonradan gelen 3 kişi de sosyal hizmetler görevlileriymiş. Bana, ‘Tıraşı kendiniz mi oluyorsunuz’ diye sordu, eşim, ‘Berbere götürüyoruz’ yanıtını verdi.”