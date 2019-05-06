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  3. Kız çocuğunu bıçaklayarak yol kenarına atan cani tutuklandı

Kız çocuğunu bıçaklayarak yol kenarına atan cani tutuklandı

Kız çocuğunu bıçaklayarak yol kenarına atan cani tutuklandı

Kayseri’de evinden kaçtıktan sonra Kırşehir’de yaralı halde bulunan 14 yaşındaki kız çocuğunu yaralayan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şüpheli N.Ö., Kayseri'de evinden kaçan Z.G.,'yi aracına aldığını fakat yanında da bir erkek şahsın olduğunu iddia ederek suçlamaları kabul etmedi. Jandarma birimleri ise incelemeye aldığı PTS kayıtlarına göre kız çocuğu Z.G., ile şüpheli N.Ö.'yü tespit etti. 

Kayseri'de ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan ortaokul öğrencisi Z.G.'nin (14) Kırşehir’de sazlık alanda yaralı halde bulunmasının ardından Kırşehir Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu şüpheli N.Ö. İstanbul'da yakalanmıştı. Kırşehir’e getirilen zanlı, çıkarıldığı adli makamlarca "cinsel istismar" ve "kesici aletle yaralama" suçlamalarıyla tutuklandı. 

Kırşehir'in Mucur ilçesi yakınlarında tarlada çalışan bir çiftçinin ihbarı üzerine bulunan Z.G.'nin, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi sürüyor. 

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde ailesiyle yaşadığı evden Z.G.'nin babaannesinin ikamet ettiği Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı bir köye gitmek için kaçtığını ve bir araca binerek yola çıktığını söylediği öğrenilmişti. 

İHA

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