Kıymalı Mantarlı Krep Kulesi nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Kıymalı Mantarlı Krep Kulesi tarifi..
Kıymalı Mantarlı Krep Kulesi nasıl yapılır? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Kanal D ekranlarının sevilen yarışma Gelinim Mutfakta'da gelinler bugün Kıymalı Mantarlı Krep Kulesi yapacak. En güzel tarifi ortaya çıkaran gelin çeyrek altının da sahibi olacak. Gelinim Mutfakta Kıymalı Mantarlı Krep Kulesi tarifi haberimizde..
Kıymalı Mantarlı Krep Kulesi nasıl yapılır? sorusunun yanıtı yemek yapmayı sevenler tarafından araştırılıyor. Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün gelin adayları Kıymalı Mantarlı Krep Kulesi için ter dökecek. Kıymalı Mantarlı Krep Kulesini en güzel şekilde yapan gelin asayı yüksek puanı alacak. Kıymalı Mantarlı Krep Kulesi nasıl yapılır? sorusunun yanıtı haberimizde..
Kıymalı Mantarlı Krep Kulesi Malzemeleri
Krep için Malzemeler
4 su bardağı süt
4 adet yumurta
2 tutam tuz
4 su bardağı un
İç Harç için Malzemeler
2 – 3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet soğan
750 gr. kıyma
10 – 15 adet mantar – dilimlenmiş
Tuz
Karabiber
Beşamel için Malzemeler
4 yemek kaşığı tereyağı
4 yemek kaşığı un
4 su bardağı süt
1 su bardağı taze kaşar – rende
Muskat
Tuz
Beyaz biber
Üzeri için Malzemeler
Kaşar peyniri – rende
Krep için;
Bir karıştırma kabına süt, yumurta, un ve tuzu ekleyip, karıştırın.
Krep tavanızı ısıtın.
İçerisine çok az tereyağı ekleyip, yayın.
Bir kepçe yardımıyla krep tavanıza dökün ve yayın.
Krepleri arkalı önlü pişirin.
İç harç için;
Bir tavada önce yemeklik doğradığınız soğanları soteleyin.
Ardından kıymayı ekleyin ve rengi değişene kadar kavurun.
Kıyma hafif pişince mantarları ekleyin, baharatlandırın ve pişirin.
Pişen kıymalı harcınızı soğuması için kenara alın.
Beşamel sos için;
Tereyağını bir tencerede eritin.
Unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.
Sütü ilave edip, sos kaynayana ve kalınlaşana kadar karıştırın.
Tuz, beyaz biber ve muskatla tatlandırın.
En son peyniri ekleyip erimesini sağlayın.
Birleştirmek için;
Hazırladığınız beşamelin birazını, hazırladığınız kıymalı harca ekleyin ve karıştırın.
Kreplerden birini servis edeceğiniz bir tabağın tabanına koyun.
Üzerine beşamelli kıymalı harçtan ekleyin ve yayın.
Bütün krepler bitene kadar aynı işlemi uygulayın.
En üste kıymalı harçtan koymayın.
Kenara ayırdığınız beşameli kreplerin üzerine dökün.
Yanlarından akmasını sağlayın ve üzerine rendelenmiş kaşar serpip 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 10 dakika pişirin ve sıcak olarak servis edin.