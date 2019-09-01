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  3. Millet can derdinde, o ise sandviçinin...

Millet can derdinde, o ise sandviçinin...

Millet can derdinde, o ise sandviçinin...

Brezilya’daki bir pastane soygununda hırsız değerli eşyaları toplarken istifini bozmadan yemeğini yiyen adam gündemin ilk sırasına yerleşti.

Brezilya’nın Para eyaletindeki Belem kentinde, 27 Ağustos günü eli silahlı soyguncu, pastaneye girerek müşterilerin telefon, cüzdan ve takılarını toplamaya başladı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, soyguncunun aniden pastaneye girdiği ve girişe en yakın masada oturan müşterinin masasından telefonunu aldığı; müşterinin ise yemek yemeye devam ettiği görüldü. Polis soruşturma başlattı.

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