Kişloren (Quiche Lorraine) tarifi: Kişloren nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Quiche Lorraine ya da Türkçe okunuşuyla Kişloren lezzetli bir hamur işi tatlısıdır. Fransa'nın Quiche (kiş) bölgesinin adını taşıyan kişloren lezzeti ile birçok kişiyi büyülüyor. Kaşar ve kremanın enfes birleşimiyle ortaya çıkan Kişloren tarifi sizlerle...

KİŞLOREN MALZEMELERİ NELERDİR?

200 gram un 100 gram tereyağı 4 adet yumurta 30 mililitre su 200 gram sucuk 100 gram gravyer ya da kaşar 250 mililitre krema 1 tutam muskat rendesi Tuz Karabiber

KİŞLOREN TARİFİ NASIL YAPILIR?

Unu ve tereyağını yoğurma kabında elinizle karıştırarak birbirine yedirin.

Ortasını açtığınız karışıma 1 adet yumurta, su ve tuz ekleyip yoğurun.

Hamuru streç filme sarıp buzdolabına kaldırın.

Hamur dinlenirken iç harcı için sucuğu küp küp doğrayın soğuk suya koyup haşlayın.

Haşladığınız sucukları sudan alıp tavada birkaç dakika çevirin ve soğumaya bırakın.

Krema, yumurta, tuz, karabiber ve muskatı çırpın.

Tart hamurunu merdaneyle hafifçe açıp genişletin ve kalıba yerleştirin.

Hamurun tabanına çatalla delikler açıp kenarlardaki fazlalıkları kesin.

Hamurun üzerine bir pişirme kağıdı koyup ağırlık yapması için bir avuç kuru fasulye ya da nohut koyun.

Fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra tart hamurunu fırına verin.

10 dakika kızarttığınız hamurun üzerindeki kağıdı ve ağırlıkları alın.

Hamuru yeniden fırına verip 5 dakika daha pişirin.

Ardından sucukları, rendelediğiniz peyniri ve kremalı yumurta karışımını da kalıba döküp kişi son kez fırına verin.

Fırının fanı açıkla halde 25 dakika kadar pişirdiğiniz Quiche Lorraine’i ılınınca dilimleyip servis edin.