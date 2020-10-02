Kışlık lastik nedir, ne zaman takılmalı? Hangi araçlarda kış lastiği takmak zorunludur?

Kış lastiği, havaların soğumasıyla gündeme gelen konulardan biri olmaya başladı. Yayaları ve sürücülerin hayalarını güvence altına almak amacıyla zorunlu kış lastiği uygulaması getirildi. Resmi Gazete'de geçen yıl konuyla ilgili bir mevzuat yayımlanmıştı. Kış lastiği bulunmayan araçlara cezai yaptırımlar uygulanacak.

KIŞLIK LASTİK NEDİR, NE ZAMAN TAKILMALI?

Şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda kış lastiği kullanma zorunluluğuna uyulup uyulmadığı geçen yıldan beri denetlenecek.

Kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunan araçlardan bu zorunluluğa uymadığı tespit edilenler hakkında idari para cezası kesilecek. Ayrıca bu araçların lastiklerinin uygun hale getirilebilmesi için en yakın yerleşim birimine kadar götürülmelerine ilgili belge düzenlenerek izin veriliyor. Trafik yoğunluğu artan yol kesimlerinde gerek görülmesi halinde trafik akımı normale dönünceye kadar ağır tonajlı taşıtlar uygun yerlerde bekletiliyor.

Kış mevsimi koşullarının günlük hayatı olumsuz yönde etkilediği illerde şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtların dışında kalan taşıtlara da kış lastiği takma zorunluluğu getirilmesi konusu valilikler tarafından değerlendiriliyor.

HANGİ ARAÇLARDA KIŞ LASTİĞİ TAKMAK ZORUNLUDUR?

Resmi Gazete'de kış lastiği zorunluluğuna yönelik verilen bilgilere göre, Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur.

Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor.