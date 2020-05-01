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  3. Kısıtlamaya ve sokağa çıkma yasağına rağmen dükkanını açan berberin dükkanı mühürlendi

Kısıtlamaya ve sokağa çıkma yasağına rağmen dükkanını açan berberin dükkanı mühürlendi

Kısıtlamaya ve sokağa çıkma yasağına rağmen dükkanını açan berberin dükkanı mühürlendi

Bağcılar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kısıtlamaya rağmen faaliyetini sürdüren bir berber dükkanı mühürlendi.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri tarafından, bir berber dükkanının Kovid-19 ile mücadele önlemleri ihlal edilerek açık tutulduğu ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Söz konusu iş yerine giden ekipler, dükkan sahibinin bir müşteriyi tıraş ettiğini tespit etti. İş yeri sahibi ve müşteriye toplam 6 bin 360 lira idari para cezası uygulandı.

Berber dükkanı ise zabıta ekiplerince mühürlendi.

AA


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