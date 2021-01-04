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  • Kısıtlamada Taksim'de yakalandı: "Şanssız kız diye çekin"
04 Ocak 2021 Pazartesi 11:14 | Son Güncelleme:

Kısıtlamada Taksim'de yakalandı: "Şanssız kız diye çekin"

Kısıtlamada Taksim'de yakalandı: "Şanssız kız diye çekin"
DHA

Sokağa çıkma kısıtlamasında Taksim'de polis ekiplerine yakalanan genç kızın tepkisi dikkat çekti. Genç kız, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Bu ne şans yarabbi? Şansız kız diye çekin." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Taksim Meydanı'na girişte durdurulan genç kız, tüm yalvarmalarına rağmen cezadan kurtulamadı. Genç kız, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Bu ne şans yarabbi? Neden ben, neden? Ya sabır. Bugün hep bir aksilik. Zehir oldu günüm. Şansız kız diye çekin" dedi.

DHA'da yer alan habere göre, yasağın son gününde Taksim Meydanı'na gelenler tek tek kimlik ve izin belgesi kontrolünden geçirildi. Turistlerin cep telefonundaki pasaport görüntüsü yerine bunun aslını göstermesi istenirken, durdurulan genç bir kız, "Ben yasağı delmedim, arkadaşımın ofisine geldim" diyerek kendisini savunmaya çalıştı. 

"YASAĞI DELMEDİM Kİ"

Gazetecilerin kendisini görüntülediğini gören genç kız, "Başka kızları çekin. Ben niye çekiliyorum yani? Ben yasağı delmedim ki. Arkadaşımın ofisi var diyorum. Yasak deldiğim de yok yani. " diye söylendi.

Genç kız, hakkında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal suçundan tutarak düzenleneceğini söyleyen polis memurunun, "Elinizi kolunuzu sallayarak gezemezsiniz" uyarısı üzerine, "Yok öyle bir şey; elimi kolumu sallayarak değil ya… Olur mu öyle şey. Arkadaşlarım, onlar gelemediler, 'Sen gel' dediler." dedi. 

"ŞANSSIZ KIZ DİYE ÇEKİN"

Ancak, hakkında tutanak düzenlenmesinden kurtulamadı. Genç kız oradan uzaklaşırken kendisini görüntüleyen gazetecilere "Ben ne yapabilirim sizce? Çok mecbur oldum bugün. Allah'tan ne yapabilirim? Bu ne şans yarabbi? Neden ben neden? Ya sabır. Bugün hep bir aksilik, zehir oldu günüm. 'Şanssız kız' diye çekin." diye seslendi.

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