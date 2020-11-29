Kısıtlama ihlallerine ceza yağdı

Ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte polis ekipleri cadde ve sokaklarda denetim gerçekleştirdi. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlenen kişilere ceza kesildi. Denetimler kısıtlamanın sona ereceği saat 10.00'a kadar devam edecek.

İHA'da yer alan haberde İstanbul'da, E-5 Karayolu Merter mevkiinde sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik yapılan denetimlerde polis ekiplerinin çevirmesine takılan vatandaşlardan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlenen kişilere ceza kesildi. Denetimde trafik ekiplerinin ehliyet sorduğu bir sürücünün ise alkol nedeniyle ehliyetine el konulduğu ve sokağa çıkma izni olmadan alkollü şekilde trafiğe çıktığı öğrenildi. Trafik ekipleri sürücüye cezai işlem uygulayarak aracı çekici yardımıyla kaldırarak trafikten men etti.

KISITLAMA İHLALLERİNE CEZA YAĞDI

Kahramanmaraş ve Karabük'te karantinada olması gereken iki sürücü, uygulama noktasında yakalandı. Kırıkkale'de hasta kadını almaya giden ticari taksi sürücüsü, ekipleri görünce kaçtı. Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde karantinada olması gereken genç, uygulama noktasında yakalandı. Hem karantinadan kaçtığı, hem de kısıtlamayı ihlal ettiği için genç sürücüye, 2 bin 200 lira ceza kesildi. Koronavirüs hastası, öğrenci yurduna götürülerek karantinaya alındı.

Karabük'te temaslı minibüs sürücüsü, denetime takıldı. Karantina ve kısıtlamayı ihlalden sürücüye idari para cezası uygulandı. Daha sonra da götürüldüğü yurtta karantina alındı.

Kırıkkale'de bir ticari taksi sürücüsü, ekipleri görünce hastaneye götürdüğü kadını sokakta bırakıp kaçtı. 52 yaşındaki kadın, 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde ehliyetsiz sürücü, denetimdeki ekipler tarafından yakalandı. Sürücüye toplam 4 bin 946 lira ceza yazıldı.

Adana'da birçok noktada araçlar denetlendi. Kısıtlamayı ihlal eden iki kişi cezadan kaçamadı.