Kişi başı fitre miktarı ne kadar 2020? Fitre ne zaman, kimlere verilir?

Kişi başı fitre miktarı ne kadar 2020? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılmaya devam ediyor. Ramazan ayının idrak edilişiyle birlikte oruç ibadeti de yerine getiriliyor. Bu ay içerisinde sıklıkla yerine getirilen bir diğer ibadet ise fitre sadakası vermektir. Kişi başı fitre miktarı ne kadar 2020? Sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Fitre ne zaman, kimlere verilir? Detaylar haberimizde…

KİŞİ BAŞI FİTRE MİKTARI NE KADAR 2020?

2020 yılı için fitre miktarı 27 TL olarak belirlendi.

"Belirlenen bu miktar, 'asgari miktar' olup, 'sadaka-i fıtır'da verilecek meblağ konusunda bir üst sınır bulunmamaktadır. Bu konuda ideal olan, herkesin kendi hayat standardına göre asgari günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı vermesidir. Söz konusu meblağ, gıda ve benzeri şekilde ayni olarak verilebileceği gibi nakdi olarak da ödenebilir. Yoksulların ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmak suretiyle, toplumda karşılıklı sevgi ve kardeşlik bağlarının pekişmesine vesile olan bu mali ibadetin meşru kılınmasındaki temel hedeflerden biri, insanların paylaşma bilincini canlı tutmaktır. Bu sayede her mükellef Müslüman, ihtiyacı olan yoksullara az da olsa bir şeyler verebilmenin ve yardımlaşmanın sevincini yaşar. Bundan dolayıdır ki fıtır sadakası, zekattan farklı olarak, daha geniş bir mükellef kitlesi tarafından yerine getirilir." Diyen Diyanet İşleri Başkanlığı, fitre miktarı belirlenirken hadis-i şerifler, sosyo-ekonomik şartlar ve bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacının göz önüne alındığını da vurguladı.

FİTRE NE ZAMAN VERİLİR?

Fitrenin Ramazan Bayramı'nın ilk gününden verilmesi uygundur. Fitre sadakası bayramdan 2 ya da 3 gün önce de verilebilir.

FİTRE KİMLERE VERİLİR?

Hanefilere göre aşağıda yer alanlara fitre verilmez:

-Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara

-Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara

-Eşine

-Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye

-Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa

Bunların dışında kalan kişilere fitre sadakası verilebilir.