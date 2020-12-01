Aralık ayının gelmesi ile birlikte kış lastiği zorunluluğu da gündeme geldi. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu bulunuyor. Ancak kış lastiği zorunluluğu bulunan araçlar için uygulamaya uymayanlara para cezası kesiliyor. Peki, 2020 kış lastiği zorunluluğu başladı mı? Kış lastiği takmama cezası ne kadar?

2020 KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayacak. Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanacak.

Kurala uymayan araç sahiplerine uygulanan 715 liralık ceza, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yüzde 23,73'lük yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2019 itibarıyla 885 liraya çıkarılmıştı.

KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NEDİR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ticari araçlar için zorunlu tutulan “kış lastiği uygulamasına” uymayan sürücülere 776 TL ceza kesileceğini açıkladı.

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU OLAN ARAÇLAR

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu bulunmamasına karşın can ve mal güvenliği açısından tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.

Uygulamayla kış şartları için önlemini almayan araçların ulaşımı aksatması ve vatandaşların mağdur olmasının önlenmesine çalışılıyor.

Kış lastiklerinin, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlaması gibi özellikleri bulunuyor.