Kış lastiği hangi araçlara mecburi? Kış lastiği zorunlu mu? Bu tarihe dikkat!

Kış lastiği zorunlu mu? sorusu araçları olanlar tarafından yoğun olarak aranıyor. İçişleri Bakanlığından kış aylarında trafiğe çıkacak araçlarla ilgili kış lastiği kullanma zorunluluğu getirilmesi istendi. Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayacak ve 1 Nisan 2020'ye kadar sürecek. Uygulamanın başlamasına kısa bir süre kala kış lastiği araştırmaları hızlandı. Kış lastiği zorunlu mu, hangi araçlarda zorunlu? merak ediliyor. İşte yanıtı..

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayacak ve 1 Nisan 2020'ye kadar devam edecek. Kurala uymayan araç sahiplerine uygulanan 715 liralık ceza, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yüzde 23,73'lük yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2019 itibarıyla 885 liraya çıkarıldı.

Söz konusu zorunluluk dolayısıyla yapılacak kış lastiği değişimi, binek araçlar için lastik ebatlarına göre 50-60 lira karşılığında yapılıyor. Lastik değişimi yapılan yerlerde bulunan "lastik otelleri"ni tercih eden araç sahiplerinin 1 Nisan 2019'a kadar ödeyecekleri ücret ise 100 lira ile 110 lira arasında değişiyor.

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle güvenli seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.

Söz konusu uygulamayla, kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağdur olması önlenmeye çalışılıyor.

Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor.

Araç lastiklerinin raf ömrü uygun saklama koşullarında 10 yıl iken, kullanımdaki araç lastiklerinin ömrü ise 3-5 yıl arasında değişiyor.

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI HANGİ ARAÇLARDA MECBURİ?

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu olan kış lastiği uygulaması, 1 Aralık-1 Nisan tarih aralığında uygulanacak.

Hususi araçlarda zorunlu olmayan kış lastiğinin, can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kullanılması uzmanlar tarafından önerilmektedir.

Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri tarafından yapılıyor.

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle güvenli seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.

Söz konusu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.

Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor.

KIŞ LASTİĞİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Kış aylarında kazaların en büyük nedeni olan karlı ve buzlu zemin nedeniyle aracınız için tercih ettiğiniz lastik türünün de önemi artmaktadır. TÜİK`e ait verilere göre her yıl 17 bin trafik kazasının gerçekleştiği ülkemizde trafik kazalarının +7 derecenin altındaki hava koşullarında karlı ve buzlu zeminde meydana gelmesi kış lastiğini kullanımının yol ve can güvenliği açısından büyük önem taşıdığını gösteriyor.

Kış lastikleri, fren mesafeleri ve yol tutuş performanslarında yaz lastiklerinden farklı özelliklere sahip oldukları için kış aylarında en iyi performansı göstermektedirler. Kış lastikleri yapısal özelliğiyle 7 derecenin altındaki soğuk hava şartlarında sertleşmeyerek, tutunma özelliklerini sürdürür ve güvenli ulaşım sağlar. Sahip olduğu yüksek silika miktarıyla ıslak zeminde yol tutuşunu artırır. Karlı yüzeylerde yaz lastiklerine göre çekiş gücünü ve yol kavramayı %25 artırır. Hava sıcaklığının +7 derecenin altında olduğu yağmurlu bir havada 80 km/s hıza sahip bir otomobil durabilmek için yaz lastiğiyle 40 metreye ihtiyaç duyarken, kış lastiği takılı araç 34 metre mesafede durabilir. 6 metrelik fark tehlikeli bir durumda büyük önem taşımaktadır.

KIŞ LASTİĞİ NEDİR?

Yaz lastiklerinin malzemesi 7 °C'ın altındaki sıcaklıklarda sertleştiği için yola tutunması azalır. Kış lastiklerinin özel profillerinin yanısıra, üretildikleri silica esaslı malzeme daha yumuşaktır ve 7 °C'ın altındaki soğuk hava şartlarında kuru asfalt, kar ve buzda tutunmayı artırır.