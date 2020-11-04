Kış lastiği ne zaman takılır? 2020 kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?

Kış lastiği takma zorunluluğu gündemde araştırılan konular arasında yerini aldı. Araç sahipleri kış lastiği takma zorunluluğu olup olmadığını ve bu uygulamanın hangi tarihte başlayacağını araştırıyor. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu bulunuyor. Peki, 2020 kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?

2020 KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILIR?

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayacak. Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanacak.

Kurala uymayan araç sahiplerine uygulanan 715 liralık ceza, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yüzde 23,73'lük yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2019 itibarıyla 885 liraya çıkarılmıştı.

2020 yılı kış lastiği takmama cezası Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak.

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU OLAN ARAÇLAR

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu bulunmamasına karşın can ve mal güvenliği açısından tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.

Uygulamayla kış şartları için önlemini almayan araçların ulaşımı aksatması ve vatandaşların mağdur olmasının önlenmesine çalışılıyor.

Kış lastiklerinin, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlaması gibi özellikleri bulunuyor.