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  • Kırşehir'de dehşet verici olay! Kayıp genç ve kız arkadaşı gömülmüş şekilde bulundu
02 Ocak 2021 Cumartesi 17:44 | Son Güncelleme:

Kırşehir'de dehşet verici olay! Kayıp genç ve kız arkadaşı gömülmüş şekilde bulundu

Kırşehir'de dehşet verici olay! Kayıp genç ve kız arkadaşı gömülmüş şekilde bulundu
AA

Kırşehir'de bir süredir kayıp olan genç, kız arkadaşıyla öldürülüp toprağa gömülmüş şekilde bulundu. Olayla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığı, 2 firarinin de arandığı bildirildi.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde kayıp olarak aranan genç, kız arkadaşı ile dağlık arazide öldürülerek gömülmüş bulundu.

AA'da yer alan habere göre, ilçe merkezinde yaşayan O.Ç'nin ailesi, oğullarından 2 gündür haber alamayınca jandarma ekiplerinden yardım istedi.

Ailenin, oğullarının 2 aydır birlikte yaşadığı V.İ'nin (24) Bayramözü köyündeki yakınlarından şüphelendiklerini anlatmaları üzerine ekipler, bu köyde çalışma başlattı.

Ekipler, Dağbaşı mevkisinde O.Ç. ve V.İ'yi, tabancayla öldürüldükten sonra çukura gömülmüş buldu.

Cesetler, incelemenin ardından hastane morguna gönderildi.

Kadının yakınlarından 5 kişinin gözaltına alındığı, 2 firarinin de arandığı bildirildi.

Haberin Özeti

Kırşehir'de bir süredir kayıp olan genç, kız arkadaşıyla öldürülüp toprağa gömülmüş şekilde bulundu.

YAŞANANLAR
• Oğullarından iki gündür haber alamayan aile, jandarma ekiplerinden yardım istedi.
• Ekipler, kayıp gencin iki aydır birlikte yaşadığı V.İ'nin köyünde arama başlattı.
• Kayıp genç ve V.İ, tabancayla öldürülerek çukura gömülmüş şekilde bulundu.
• 5 kişi gözaltına alındı, 2 firari ise aranıyor.
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