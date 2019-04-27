Kırşehir yerel seçim sonuçlarında kim önde?

Kırşehir seçim sonuçları, 31 Mart 2019’da da yakından takip ediliyor. Kırşehir yerel seçim sonuçları oy oranlarında hangi parti önde? 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Kırşehir Belediye Başkan adayı Yaşar Bahçeci, MHP Kırşehir Belediye Başkan adayı Onur Köksal, CHP Kırşehir Belediye Başkan adayı Selahattin Ekicioğlu, SP Kırşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Turan, VP Kırşehir Belediye Başkan adayı İlker Özkamalı oldu. Son yapılan seçimde %42,2’lik oy oranı ile Kırşehir Belediye Başkanlığı’na seçilen Yaşar Bahçeci, bu yıl da AK Parti adayı oldu. 2014 yılındaki seçimi yaklaşık %10’luk bir farkla kazanan Bahçeci’nin 2019’da kaçıncı sırada olduğu merak ediliyor. Kırşehir yerel seçim sonuçları canlı takibini haberimiz içerisinden yapabilirsiniz.

KIRŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA

Kırşehir yerel seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını, oy oranlarını haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

AK Parti Kırşehir Belediye Başkan adayı: Yaşar Bahçeci

BTP Kırşehir Belediye Başkan adayı: Ahmet Haydar İlik

DSP Kırşehir Belediye Başkan adayı: Erdoğan Sincer

SP Kırşehir Belediye Başkan adayı: Yusuf Turan

TKP Kırşehir Belediye Başkan adayı: Serap Emir

VP Kırşehir Belediye Başkan adayı: İlkel Özkamalı