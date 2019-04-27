Kırşehir yerel seçim sonuçlarında kim önde?
Kırşehir seçim sonuçları, 31 Mart 2019 yerel seçimi oy oranları ile ilgili son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
Kırşehir seçim sonuçları, 31 Mart 2019’da da yakından takip ediliyor. Kırşehir yerel seçim sonuçları oy oranlarında hangi parti önde? 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Kırşehir Belediye Başkan adayı Yaşar Bahçeci, MHP Kırşehir Belediye Başkan adayı Onur Köksal, CHP Kırşehir Belediye Başkan adayı Selahattin Ekicioğlu, SP Kırşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Turan, VP Kırşehir Belediye Başkan adayı İlker Özkamalı oldu. Son yapılan seçimde %42,2’lik oy oranı ile Kırşehir Belediye Başkanlığı’na seçilen Yaşar Bahçeci, bu yıl da AK Parti adayı oldu. 2014 yılındaki seçimi yaklaşık %10’luk bir farkla kazanan Bahçeci’nin 2019’da kaçıncı sırada olduğu merak ediliyor. Kırşehir yerel seçim sonuçları canlı takibini haberimiz içerisinden yapabilirsiniz.
KIRŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA CANLI TAKİP ET- TIKLAYINIZ
KIRŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA
Kırşehir yerel seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını, oy oranlarını haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.
KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
AK Parti Kırşehir Belediye Başkan adayı: Yaşar Bahçeci
BTP Kırşehir Belediye Başkan adayı: Ahmet Haydar İlik
DSP Kırşehir Belediye Başkan adayı: Erdoğan Sincer
SP Kırşehir Belediye Başkan adayı: Yusuf Turan
TKP Kırşehir Belediye Başkan adayı: Serap Emir
VP Kırşehir Belediye Başkan adayı: İlkel Özkamalı