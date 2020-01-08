Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9757
  • 6,6635
  • 301.544
  • 112600
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Kırmızı kod Akdeniz'i vurdu

Kırmızı kod Akdeniz'i vurdu

Kırmızı kod Akdeniz'i vurdu

Meteoroloji’nin ‘kırmızı kod’ uyarısı yaptığı Mersin’de yağmur, hayatı felç etti.

Erdemli’de 6 kişilik ailenin yaşadığı baraka çöktü. 5 kişi yara almadan kurtuldu. İbrahim Öngel’in (62) cansız bedeni ise ekipler tarafından çıkarıldı. Mut’ta Ali Büyükgüdük yönetimindeki otomobil, dereye uçtu. Sürücü kurtuldu, Yunus Gök’ün cesedi dere yatağında bulundu. Taşucu Limanı’nda 3 tekne battı. Antalya’da su baskınları yaşandı, bir otobüs yan yattı. Adana’da da ambulans devrildi, 2 çalışan yaralandı.

İbrahim Öngel’in, engelli 4 çocuğu ve eşi Sosyal Hizmetler tarafından koruma altına alındı.
 


Ece Erken, eski eşiyle barıştığı iddialarına son noktayı koydu
Ünlü çiftten boşanma sonrası ilk açıklama
Aşk var mı yok mu? Çelişkili açıklamalar!
Tutmayan matematik hesabıyla ilgili konuştu
Ata Demirer ile Alara Bozbey'in düğün tarihi belli oldu
<p>Olay, 2 Ocak Perşembe günü 22.00 sıralarında Sultangazi Gazi Mahallesi 1279. sokak´taki markette

Maskeli Silahlı Soyguncu Dehşeti Kamerada

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Beyni tüketen gıdalar

Evde kendi kablosuz şarj aletini yaptı!