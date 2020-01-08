Kırmızı kod Akdeniz'i vurdu

Erdemli’de 6 kişilik ailenin yaşadığı baraka çöktü. 5 kişi yara almadan kurtuldu. İbrahim Öngel’in (62) cansız bedeni ise ekipler tarafından çıkarıldı. Mut’ta Ali Büyükgüdük yönetimindeki otomobil, dereye uçtu. Sürücü kurtuldu, Yunus Gök’ün cesedi dere yatağında bulundu. Taşucu Limanı’nda 3 tekne battı. Antalya’da su baskınları yaşandı, bir otobüs yan yattı. Adana’da da ambulans devrildi, 2 çalışan yaralandı.

İbrahim Öngel’in, engelli 4 çocuğu ve eşi Sosyal Hizmetler tarafından koruma altına alındı.

