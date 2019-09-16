Kırmızı et masum mu değil mi?

Değişen beslenme alışkanlıkları ve trend olan steak furyası ile beraber ülkemizde de et tüketimi daha yaygın hale gelmekle beraber, protein içeren bir besin olduğu için sağlıklı olduğu düşünülüyor.

Oysa kalp hastası ve kolestrol yüksekliği olanlar kırmızı eti hayatından çıkarıp bakliyatlar, tam tahıllar ve yemişleri (çiğ ve kavrulmamış ceviz -badem-fındık gibi) artırdıklarında kolestrol oranları ciddi oranda kısa sürede düşebiliyor. Bu yıl içerisinden Harvard Üniversitesi'nde yayınlanan bir yayında kırmızı et ve beyaz eti tüketmeme’nin kan kolestrol düşürmeye yardımcı olduğu vurgulamaktadır.

Kırmızı etin fazlaca tüketimi sadece kolestrol değil aynı zamanda kanser ile de ilişkilidir. Amerika Kanser Araştırma Enstitüsüne göre; haftada 500 gr’dan fazla kırmız et yemek kolon kanseri riskini ciddi oranda arttırmaktadır. Ayrıca, “Şarküteri ürünleri kansere yol açar” uyarısı yapılmıştır. Şarküteriden kesinlikle kaçınılması önerilmektedir. Eğer ailenizde kolon kanseri geçmişi ve hikayesi var ise özellikle dikkat etmek gerekmektedir.

Tüm bu uyarılar göz önüne alındığında kırmızı eti mümkün olduğunca azaltmak, eğer yapabilirseniz tamamen hayatınızdan çıkarmak sağlığınız için faydalı olacaktır.