Kırlangıç Fırtınası ne zaman başlar? Kırlangıç Fırtınası nedir?

Son günlerde etkili olan sert rüzgarların sebebi Kırlangıç Fırtınası. Halk arasında Kırlangıç Fırtınası olarak adlandırılan rüzgarlar Nisan ayı içerisinde meydana gelir ve 2-3 gün sürer. Peki, Kırlangıç Fırtınası nedir? Kırlangıç Fırtınası ne zaman başlar? İşte tüm merak edilenler..



KIRLANGIÇ FIRTINASI NEDİR?



Adını kırlangıçların gelme zamanından alan Kırlangıç Fırtınası, nisan ayının ilk günlerinde görülen fırtınaya verilen isimdir.

KIRLANGIÇ FIRTINASI NE ZAMAN BAŞLAR?



Kırlangıç Fırtısınası halk takvimine göre, 8 Nisan'da başlar ve 2 gün sürer. Fırtınanın başlama tarihi bazen birkaç gün sapma gösterebilir.