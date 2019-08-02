Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,588
  • 6,205
  • 257.388
  • 100409
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Kırklareli'nde paramotor düştü: 2 yaralı

Kırklareli'nde paramotor düştü: 2 yaralı

Kırklareli'nde paramotor düştü: 2 yaralı

Kırklareli'nde paramotorun düşmesi sonucu iki kişi yaralandı.

İğneada beldesi Kanara mevkisinde Zafer Taşdelen tarafından kullanılan paramotor, plajın yaklaşık 50 metre açığında denize düştü. Yaralanan Taşdelen ve Merve Asma çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı. Yaralanan Taşdelen ve Asma, sağlık ekiplerince Demirköy Aile Sağlığı Merkezi'ne götürüldü. Burada yapılan müdahalenin ardından ağır yaralanan Asma, Edirne Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Devlet Opera ve Balesi sanatçıları gururlandırdı
Müge Anlı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu!
Payitaht Abdülhamid'e iki sürpriz transfer
Okyanus Elçisi Belçim
Ezgi Eyüboğlu ile boşanan Kaan Yıldırım Halka dizisinden ayrıldı
<p>Yoğun yağışların etkili olduğu Vadodara şehrinde meydana gelen sel sonucunda, suda yüzen bir tims

Sel Sularıyla Şehre Gelen Timsah, Köpeğe Saldırdı!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dünya'yı teğet geçecek!

WhatsApp'ta paylaşılan bu link'e sakın tıklamayın!