Kırıkkaleli iki kardeş aynı anda düğün yaparak evlendi

Kentteki düğün salonunda gerçekleştirilen düğünde, Doğan kardeşler dünya evine girdi. Bilal Doğan, Emine Demirgüneş ile, kardeşi Hüseyin Doğan da Büşra Bozbıyık ile hayatlarını birleştirdi.

Önce Bilal ile Emine çifti salona girerken, ardından Hüseyin ile Büşra girdi. Çiftlerin nikahları aynı anda Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz tarafından kıyıldı. Nikahın ardından çiftler dans edip, çiftetelli oynayarak eğlendi.

"Gayet mutlu ve huzurluyuz"

Baba Mehmet Doğan, çocuklarının isteği üzerine tek düğün yaptıklarını söyleyerek, "İki oğlum için 'çifte mutluluğu bir arada yaşayalım' duygusu ile ikisine tek düğün yapıyoruz. Gayet mutlu ve huzurluyuz. Bu mutlu günümüzde dostlarımız da bizleri yalnız bırakmadı, hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Yanlışlık olduğunu düşündüm"

Gençlerin nikahını kıyan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz da "Arkadaşlar bir salona iki düğün yazmışlar aynı saatte. Yanlışlık olduğunu düşündüm. Arkadaşlar sonra beni uyardı ve iki kardeşin düğünü olduğunu söylediler. İki kardeş olan gençlerin nikahını kıydım, rabbim haklarında hayırlısını versin bir ömür boyu mutluluklar diliyorum" diye konuştu.

DHA